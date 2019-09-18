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В Москве за год снесут почти 300 кв. м самостроя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Свыше 290 кв. м самостроя демонтируют в Москве в местах плотной городской застройки до лета 2020 года. Об этом говорится в материалах столичного департамента по конкурентной политике, опубликованных в рамках проекта «Биржа торгов».

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Отмечается, что под снос отправят объекты, портящие облик города и мешающие местным жителям. По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, в Москве достаточно широкий рынок компаний, готовых проводить демонтажные работы, хотя этот вид деятельности и специфичен. Так, специалистам предстоит проводить снос в местах плотной городской застройки с соблюдением требований безопасности, сообщает в среду, 18 сентября, агентство городских новостей «Москва». В связи с этим подрядчик должен иметь опыт аналогичной работы и технологическую базу.

В частности, в перечень объектов под снос попадут здания, возведенные без получения разрешения на строительство, а также с превышением разрешенных размеров и нарушением земельного законодательства. Суммарная начальная цена двух контрактов составляет 867,8 млн рублей, пишет НСН.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила сноса самовольных построек. Закон уточняет понятие «самовольная постройка», которая теперь может быть признана таковой, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления строительства.

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