Страховой дом ВСК занял первое место в рейтинге страховых компаний в ДМС

Страховой дом ВСК занял первое место в рейтинге страховых компаний в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) по количеству заключенных договоров. Рейтинг, который был составлен агентством RAEX Rating Review, опубликован на сайте компании в среду, 18 сентября.

«Мы предлагаем нашим клиентам больше, чем ДМС. Это персональный подход, качество и быстрота реагирования на запросы, а также удобное приложение в мобильном телефоне. Сегодня, покупая полис ДМС в ВСК, вы получаете высокотехнологическую медицинскую помощь», — подчеркнула руководитель центра ДМС ВСК Ольга Фортушина.

Отмечается, что за 2018 год ВСК заключила 1,5 млн договоров ДМС. Это свидетельствует о большой популярности среди населения и высокой степени доверия к услугам ВСК, рассказали в компании.

Таких показателей удалось добиться благодаря высокому качеству клиентского сервиса, внедрению новых технологий и одной из самых широких продуктовых программ как по количеству включенных медицинских услуг и видов помощи, так и по перечню заболеваний, включенных в страховое покрытие.