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Основатель системы ОМС прокомментировал новые правила медстрахования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Основатель системы обязательного медицинского страхования (ОМС) Владимир Гришин прокомментировал ее изменение, пишет во вторник, 28 мая, RT.

По его мнению, усиление профилактического направления в работе поликлиник позволит лучше оценить общий уровень здоровья населения. Гришин также отметил, что изменения повлекут за собой увеличение работы и, следовательно, количества персонала.

Ранее во вторник в России вступили в силу новые правила обязательного медстрахования. Теперь в стране усилят профилактическое направление в работе поликлиник. Так, в ближайшие два года будут проведены диспансеризация и осмотры всех граждан, после чего для каждого определят группу здоровья.

При наличии хронических заболеваний людей будут помещать под постоянное диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут обследоваться несколько раз в год. При этом о планирующемся визите к врачу будут напоминать либо медсотрудники, либо страховые компании.

Изменения коснутся и страховых компаний. Теперь их обяжут обрабатывать все жалобы пациентов и назначать проверку медицинских услуг, которые вызвали у граждан сомнения.

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