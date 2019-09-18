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Путин поставил задачу обеспечить жильем пострадавших от паводков

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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить жильем пострадавших от паводков и оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

«Первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть: нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться. Пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Второе — по жилью. Это самый острый, болезненный вопрос для всех, кто вынужден был оставить свои дома. Тем более что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача — оказать помощь быстро и эффективно, с учётом наступающих холодов как можно оперативнее решить проблемы с жильём», — отметил глава государства.

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