Минфин разработает новую систему накопительных пенсий

Минфин готовит изменения в системе накопительных пенсий. Необходимые поправки уже разрабатываются. Новую систему планируют ввести с января 2021 года. Текст изменений еще не опубликован. В ведомстве отмечают, что россияне мало вовлечены в формирование своих накоплений.