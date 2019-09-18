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В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

Уже действующий в нескольких российских регионах эксперимент решено распространить в рамках повышения финансовой доступности и на юг страны, в том числе на Крым.

На полуострове действует эквайринг, принимаются карты, в том числе международных платежных систем, поэтому особых сложностей с реализацией проекта быть не должно, отметил Мамута.

Сроки запуска сервиса будут зависеть от кредитных организаций. По словам представителя ЦБ, для Крыма разработана отдельная «дорожная карта».

Эксперты уверены, что услуга снятия наличных на кассах будет широко востребована на полуострове, так как крымчане ограничены в возможности снятия наличных из-за того, что в регионе не представлена банкоматная сеть большинства российских банков. Кроме того, значительный объем покупок осуществляется за наличные, так как там в основном работают небольшие магазины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крым-кэш: на полуострове можно будет снять деньги на кассах магазинов

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