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Возбуждено дело против родителей утонувшей в бассейне девочки

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В Советске Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении родителей девочки, которая утонула в самодельном бассейне. Отца и мать подозревают по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как считают следователи, днем 14 сентября 36-летний мужчина и 33-летняя женщина оставили свою дочь без присмотра. Девочка вышла во двор, упала в самодельный бассейн, не смогла из него выбраться и погибла. При этом родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

У матери погибшего ребенка есть ещё трое малолетних детей, в отношении которых она лишена родительских прав. В связи с этим следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки и попечительства муниципалитета.

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