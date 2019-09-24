Стали известны первые подробности о создаваемом США новом самостоятельном виде Вооруженных сил (ВС) — Космических силах (Space Force). План предусматривает, что через 90 дней после принятия закона об их формировании появится небольшой штаб, который и займется определением их будущих функций и траектории развития.

В конце августа Дональд Трамп торжественно дал старт другой структуре — Космическому единому командованию Вооруженных сил США (United States Space Command). Пока это лишь одно из 11 таких командований в структуре Пентагона. Оно займется планированием и координацией действий в космическом пространстве. Как Европейское или Африканское командования США отвечают за свои географические регионы, так и Космическое будет контролировать всё, что происходит выше 100 км от земной поверхности.

Первая версия Космического командования США была создана другим знаменитым президентом-республиканцем — Рональдом Рейганом — в 1985 году. Тогда это было логичным шагом для реализации его концепции «Звёздных войн». Но после выхода из моды планов Стратегической оборонной инициативы (СОИ) ослабли и позиции командования. В 2002 году оно было влито в Стратегическое командование Вооружённых сил США.

Амбиции нынешнего президента простираются еще дальше, и мечтает он о настоящих, многочисленных космических войсках. В них должны быть не только штабы, но и спутники, космические ракеты и, возможно, астронавты в погонах.

Создание Космических сил как шестого вида ВС наравне с армией, ВВС, флотом, морской пехотой и Береговой охраной требует одобрения конгресса и утверждения законом. Переговоры об этом идут уже несколько месяцев, но никто не сомневается, что зеленый свет президенту будет дан.

Пентагон с самого начала скептически отнесся к необходимости создания шестого вида ВС США. В конце концов, в ВВС страны уже есть крупное космическое командование (Air Force Space Command), в котором служат около 25 тыс. человек. С учетом других видов и структур, число должно быть еще более внушительным. Но никто там не отрицает растущую важность космоса для обороны.

Сегодняшние реалии сильно отличаются от ситуации полувековой давности. Тогда, в эпоху космического романтизма, СССР и США лихорадочно разрабатывали и испытывали боевые космические станции, спутники и оружие для них.

Сейчас ситуация гораздо спокойнее. Всё, что смогли предъявить народу США в качестве потенциальных угроз в космосе — работа российских спутников-инспекторов. По заявлению американцев и их европейских союзников, эти аппараты активно маневрируют на геостационарной орбите, приближаясь к другим спутникам. Вреда они никому не причиняют, никаких действующих законов не нарушают, но и этого хватило для новых обвинений в сторону России и апокалиптических предсказаний о существовании в мире без GPS и спутников связи.

Других потенциальных соперников для США в космосе тоже не видно. Да, Китай и Индия испытали свои противоспутниковые ракеты. Но они эффективны только для поражения на низких орбитах. Космические программы Северной Кореи и Ирана делают лишь первые робкие шаги и никому угрожать не могут.

Всё это больше похоже на то, что США, как обладатель самой многочисленной и эффективной военной космической группировки, старается закрепить за собой доминирование в космосе. Пентагон не столько боится за свои спутники, сколько хочет быть способен сам уничтожать вражеские.

В первые месяцы после формирования Космических войск в их штабе будет около 200 офицеров. Подавляющее большинство из них, 151 человек, перейдут в новую структуру из ВВС. Еще 24 офицера придут из армии и 14 из флота. Остальные структуры будут представлены еще меньше. Штаб займётся выработкой дальнейшей стратегии, от выбора военных космических программ до того, какой будет форма и гимн новых сил. За пять следующих лет новая структура должна разрастись до 15–20 тыс. военных. Большинство из них переведут из ВВС, но придут люди и из других видов вооружённых сил. Включат в их состав также учебные заведения, экспериментальные эскадрильи, полигоны, группы, работающие со спутниками-шпионами и специалистов по стратегической ПРО.

Будет разработана и новая космическая доктрина. По данным инсайдеров, в ней зафиксируют новую концепцию «активной обороны» в космосе. Скорее всего, это эвфемизм для создания вооруженных космических аппаратов и совершенствования противоспутникового оружия. Нынешние договоры запрещают их размещение в космосе. Но Америка Трампа уже неоднократно продемонстрировала, насколько мало она ценит даже ключевые договоры об ограничении вооружений.

Пока роста расходов США в связи с появлением новой структуры не предвидится. Весь бюджет Космических войск будет перераспределен из других видов ВС параллельно с передачей персонала и функций. Так что немедленного строительства боевых космолетов ожидать не стоит.

Но многое зависит от серьезности намерений Дональда Трампа. Никто не удивится, если эксцентричный президент США захочет наполнить реальным содержанием свою новейшую игрушку и придумает ей какую-то амбициозную военную сверхзадачу. Объявить о новом крупном проекте он может сразу после официального одобрения конгрессом создания Космических сил.

Из-за сохраняющейся оппозиции проекту, эту инициативу Дональда Трампа еще могут свернуть, если он не получит второй президентский срок. Но надо понимать, что название и будущая структура военного космоса США принципиального значения уже не имеют.

Концепция многосредных операций и космоса как нового поля боя вновь прочно овладела умами военных стратегов США. Они от нее уже не откажутся вне зависимости от того, будет у них в составе ВС самостоятельные Космические силы или лишь высокоуровневое космическое командование. США имеют и возможности, и желание развивать военный космос. Если на поверхности Земли их безоговорочное военное доминирование всё чаще ставится под сомнение, они будут стараться упрочить его достижением господства в космосе.

Автор — военный эксперт

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