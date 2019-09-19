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Птичий рынок: самая большая колония олуш у берегов Шотландии

Когда-то на острове была тюрьма для государственных преступников
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Северные олуши
Фото: Getty Images/Tom White
Остров Басс в заливе Ферт-оф-Форт у берегов Шотландии — это покрытая мхом 107-метровая вулканическая скала. Некогда здесь была тюрьма, в которой шотландские короли держали своих врагов, но вот с 1988 года, когда маяк на острове перевели на автоматический режим, Басс необитаем. Зато здесь живет самая большая в мире колония олуш — порядка 100 тыс. особей. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Северные олуши
Фото: Getty Images/Tom White
Благодаря обтекаемому сигарообразному телу олуши умеют нырять на несколько метров. Это необходимо для охоты на рыбу, составляющую основную часть их рациона
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Северные олуши
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Arterra
Олушами усеяны все склоны острова, под которым скрыта пещера. В ней и располагалась зловещая подземная тюрьма
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Северные олуши
Фото: Getty Images/Tom White
Свое научное наименование Morus bassanus северные олуши получили от названия острова Басс
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Северные олуши
Фото: Getty Images/PA/Jane Barlow
Для строительства гнезд олуши используют водоросли, мусор и собственный помет
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Северные олуши
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Arterra
Обзаводиться потомством олуши предпочитают на наиболее труднодоступных утесах
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Северные олуши
Фото: Getty Images/Universal Images/Education Images
Во время охоты олуши камнем падают в воду и практически мгновенно выныривают с селедкой, шпротой или скумбрией в клюве
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Северные олуши
Фото: Getty Images/PA/Jane Barlow
В гнезде обычно лишь одно яйцо, высиживают его самка и самец 44 дня по очереди
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Северные олуши
Фото: Getty Images/Universal Images/Education Images
При благоприятных обстоятельствах продолжительность жизни олуши в дикой природе составляет около 25 лет
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Северные олуши
Фото: Getty Images/PA/Jane Barlow
Клюв олуши имеет характерные зубцы, помогающие удерживать на весу даже относительно крупную рыбу
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Северные олуши
Фото: Getty Images/Tom White
Известный британский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо называл Басс «одним из чудес дикой природы»
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