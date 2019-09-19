Птичий рынок: самая большая колония олуш у берегов Шотландии

Остров Басс в заливе Ферт-оф-Форт у берегов Шотландии — это покрытая мхом 107-метровая вулканическая скала. Некогда здесь была тюрьма, в которой шотландские короли держали своих врагов, но вот с 1988 года, когда маяк на острове перевели на автоматический режим, Басс необитаем. Зато здесь живет самая большая в мире колония олуш — порядка 100 тыс. особей. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Tom White
Благодаря обтекаемому сигарообразному телу олуши умеют нырять на несколько метров. Это необходимо для охоты на рыбу, составляющую основную часть их рациона
На весь экран
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Arterra
Олушами усеяны все склоны острова, под которым скрыта пещера. В ней и располагалась зловещая подземная тюрьма
На весь экран
Фото: Getty Images/Tom White
Свое научное наименование Morus bassanus северные олуши получили от названия острова Басс
На весь экран
Фото: Getty Images/PA/Jane Barlow
Для строительства гнезд олуши используют водоросли, мусор и собственный помет
На весь экран
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Arterra
Обзаводиться потомством олуши предпочитают на наиболее труднодоступных утесах
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.