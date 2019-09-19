Птичий рынок: самая большая колония олуш у берегов Шотландии

Остров Басс в заливе Ферт-оф-Форт у берегов Шотландии — это покрытая мхом 107-метровая вулканическая скала. Некогда здесь была тюрьма, в которой шотландские короли держали своих врагов, но вот с 1988 года, когда маяк на острове перевели на автоматический режим, Басс необитаем. Зато здесь живет самая большая в мире колония олуш — порядка 100 тыс. особей. Подробности — в фотогалерее «Известий»