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Властелины колец: как в Испании ловят фламинго

В лагуне Фуэнте-де-Пьедра прошла ежегодная облава на птенцов
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фуэнте-де-Пьедра — самая большая лагуна в испанской Андалусии и уникальный природный заповедник. Здесь обитает самая крупная колония фламинго на Иберийском полуострове и вторая по величине в Европе после французского Камарга. Ежегодно в августе птенцов фламинго собирают, чтобы осмотреть и окольцевать
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Сотни волонтеров отправляются к лагуне на рассвете, чтобы поймать птенцов и поместить их в специальный загон
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
После этого специалисты осматривают птиц, взвешивают, измеряют, надевают идентификационное кольцо и даже берут кровь на анализ
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фуэнте-де-Пьедра — один из пяти самых крупных центров размножения фламинго в мире
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Фламинго в Испании
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Jesus Merida
Самка фламинго откладывает обычно одно-единственное яйцо. В высиживании и последующем воспитании участвуют оба родителя
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
В прошлом году благоприятные погодные условия — дождь и жара — привели к тому, что в Испании вылупилось рекордное число птенцов фламинго
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Во II веке до н.э. на берегах лагуны жили римляне, которые считали эту воду целебной, ею лечили почечнокаменную болезнь. В XVI веке здесь построили курорт, а воду продавали по всей Европе и вывозили в Америку. Кроме того, с древнеримских времен здесь добывали соль
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Фламинго в Испании
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Jesus Merida
Фламинго и множество других пернатых поселились в этих местах не так давно — в 1950-е годы, когда в лагуне была прекращена добыча соли. Они вьют гнезда в оставшихся с древних времен отводных каналах
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
В 1980-х годах территория была объявлена природным заповедником и взята под охрану государства. К 2011 году на заболоченных территориях региона зимовало уже около 60 тыс. птиц 53 разных видов. Кроме фламинго здесь выводят птенцов аисты, чайки, гуси, утки, журавли, черноклюв — уникальный представитель семейства цаплевых
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Благодаря ежегодному кольцеванию орнитологам удалось узнать, что фламинго очень долго живут: некоторые особи и в 40 лет продолжают успешно размножаться
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Фламинго в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Несмотря на внешнюю хрупкость, фламинго очень выносливы. Когда лагуна мелеет, они отправляются в поисках пищи более чем за 150 км от места обитания — на солончаки Кадиса или к устью реки Гвадалквивир, которая впадает в Атлантический океан
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