Властелины колец: как в Испании ловят фламинго

Во II веке до н.э. на берегах лагуны жили римляне, которые считали эту воду целебной, ею лечили почечнокаменную болезнь. В XVI веке здесь построили курорт, а воду продавали по всей Европе и вывозили в Америку. Кроме того, с древнеримских времен здесь добывали соль