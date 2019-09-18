Миру — «Мир»: НСПК запускает переводы за рубеж

Платежная система «Мир» запустит трансграничные переводы с российского «пластика» на карты, выпущенные зарубежными банками. Об этом «Известиям» рассказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор «Мира») Владимир Комлев. По его словам, тестирование таких р2р-операций запланировано на октябрь. На начальном этапе деньги с «Мира» можно будет перевести на карты ряда стран СНГ, а в дальнейшем проект могут распространить на дальнее зарубежье. Эксперты считают, что «Мир» может занять до трети всего рынка трансграничных перечислений между гражданами стран, которые присоединятся к проекту.

С карты на карту

Осенью стартуют переводы с «Мира» на карты партнерских национальных платежных систем из трех государств СНГ, заявил Владимир Комлев, не уточнив, о каких именно странах идет речь. Сейчас у российского оператора пять таких партнеров: «Элкарт» (Киргизия), «Узкард» (Узбекистан), ArCa (Армения), «Белкарт» (Белоруссия) и «Корти Милли» (Таджикистан). По словам близкого к НСПК источника «Известий», в ближайшее время проект будет реализован с белорусской, армянской и киргизской системами.

— В 2020-м планируется запустить p2p-трансакции со всеми нашими партнерами в СНГ, в дальнейшем ожидается подключение к проекту других стран, с которыми интегрирован «Мир». Ищем решение с регуляторами, интеграция с партнерами идет с разной скоростью, — заявил Владимир Комлев.

Сложности, по его словам, связаны с различиями в правилах трансграничных перечислений.

По его оценкам, объем операций по новому механизму составит несколько миллиардов рублей. Возможность отправить деньги с карты на карту будет востребована у тех, кто находится на заработках в России, считает Владимир Комлев. По данным ЦБ, переводы через разные платежные системы (Visa, MasterСard, Western Union, «Золотая Корона» и т.д.) с пятью странами – партнерами НСПК за первое полугодие 2019-го достигли $3 млрд (около 192,6 млрд рублей).

В «Элкарт», «Узкард», ArCa, «Белкарт» и «Корти Милли» не смогли оперативно сообщить «Известиям», на каком этапе находится реализация переводов с карты на карту, какие сложности уже решены и когда ожидаются первые трансакции.

Придется нелегко

Аналогичные сервисы перечисления денег онлайн уже довольно давно предлагают другие системы трансграничных переводов. Основная сложность и затраты при этом связаны с соблюдением требований антиотмывочного законодательства, поэтому зачастую требуется личное присутствие клиентов, сказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее мнению, спрос на переводы по картам разных платежных систем будет зависеть от того, удастся ли организовать перечисления через приложения или терминалы. Если «Мир» и его партнеры не смогут этого предложить, вряд ли им удастся занять ощутимую долю рынка трансграничных перечислений, уверена она.

Более того, многие банки даже сейчас не готовы предоставлять сервисы межстрановых переводов по картам одной и той же платёжной системы без идентификации клиентов по паспорту, несмотря на то, что это допускает закон, добавила глава Национального платежного совета Алма Обаева. Поэтому «Миру» и его партнёрам потребуется дополнительно договариваться с банкирами для организации удобства транзакций.

Доля НСПК на этом рынке в течение ближайших двух лет может достигнуть 30%, однако успех во многом будет зависеть тарифов, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Удобство — важный фактор, но люди, осуществляющие переводы в эти страны, обычно склонны экономить. По его оценкам, оптимальная величина комиссии — 0,5% от суммы перевода.

Предлагаемый «Миром» сервис удобнее перечислений по реквизитам или переводов без открытия счета, однако он будет востребован лишь у легально приезжающих работать в Россию.

В странах СНГ есть свои регуляторные особенности, нюансы пользовательского поведения, добавила заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Олеся Федорова. Рынок трансграничного трансфера денег развивается по многим каналам одновременно, однако платежные сервисы на базе карт будут обязательно востребованы у потребителей.

Впрочем, НСПК придется конкурировать не только с платежными системами, но и со своим главным акционером: с Банком России. Регулятор прорабатывает возможность перечислять деньги на территории Евразийского экономического союза через свою Систему быстрых платежей (СБП). Предполагается реализовать проект по переводу денег между физлицами по номеру мобильного.

Другим значимым конкурентом «Мира» будет Сбербанк. Кредитная организация весной запустила онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в 10 стран ближнего зарубежья. Транзакция осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Получать деньги можно наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения.