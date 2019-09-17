В ООН заявили о деэскалации конфликта в Донбассе после начала перемирия

Миссия ООН по правам человека на Украине констатировала деэскалацию конфликта в Донбассе после объявления очередного перемирия. Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер.

По ее словам, с момента начала действия перемирия 21 июля были введены новые меры по контролю за его соблюдением, передает «РИА Новости».

«С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — цитирует главу миссии RT.

Ранее 17 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть план прекращения конфликта в Донбассе, представляющий собой «формулу Зеленского». По словам дипломата, если в ближайшие полгода или год не удастся завершить войну, то формула подразумевает переход к «новым радикальным действиям».

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал в эфире НСН, какие меры может предпринять Зеленский.

Ранее в этот же день российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у Зеленского вместо плана выполнения Минских соглашений есть программа их невыполнения.