Владимир Меньшов отмечает 80-летие

Один из лучших российских режиссёров всех времён отмечает 80-летие. Картины Владимира Меньшова стали классикой нашего кинематографа. Режиссёр давно не снимает, зато преподаёт во ВГИКе. Главная задача мастера – обратить интерес студентов в сторону нашего кино.