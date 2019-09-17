Россияне назвали страны, о которых мечтают

Россияне рассказали, какие страны они хотели бы увидеть. Как утверждают эксперты, чаще всего соотечественники мечтают о путешествии в Италию и Францию. На втором месте Турция и Соединенные Штаты Америки. Третьим направлением по популярности оказалась Германия. Также россияне мечтают о поездке в Великобританию и Испанию. Чуть меньше респондентов предпочли бы отправиться в Японию, Индию, Китай, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также в Египет и другие страны Ближнего Востока.