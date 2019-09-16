В России протестируют четырёхдневную рабочую неделю

Сразу 30 регионов переходят на четырёхдневную рабочую неделю. В пилотном проекте 300 компаний малого и среднего бизнеса. Эксперимент ждёт подтверждения Минтруда. Рабочий график хотят оптимизировать. Сейчас у сотрудников остаётся до 40% свободного времени.