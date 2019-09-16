В столице прошел велофестиваль

Осенний городской велофестиваль прошел в Москве в воскресенье, 15 сентября. Велосипедисты начали пробег в «Лужниках». Маршрут мероприятия проходил по улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской набережным, Садовому кольцу, улице Красная Пресня и улице 1905 года. В велофестивале приняли участие до 30 тыс. москвичей и гостей города. Информационным партнером велофестиваля стал МИЦ «Известия».