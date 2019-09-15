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Полиция Китая изъяла на границе с Мьянмой почти 60 кг опиума

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Сотрудники полиции юго-западной китайской провинции Юньнань задержали четверых подозреваемых, у которых было изъято почти 60 кг наркотиков. Операция проводилась на основе полученных от информаторов данных. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

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В середине августа полицейские города Тэнчун получили данные о преступной деятельности группы лиц. В сентябре полиция задержала в приграничном с Мьянмой уезде Инцзян одного подозреваемого. У мужчины было изъято 26 брикетов с опиумом. Позже силовики задержали еще трех человек.

Смертная казнь в Китае предусматривается по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса. Большинство из них связаны с наркотиками.

30 апреля сообщалось, что канадца Фань Вэя приговорили в Китае к смертной казни за производство и контрабанду наркотиков.

Летом 2018 года в Китае казнили десять человек за наркопреступления. В мае того же года двух граждан Мьянмы приговорили к смертной казни в китайской юго-западной провинции Юньнань за перевозку наркотиков и убийство полицейского

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