Десять человек казнили в Китае за наркопреступления

Обвинительный приговор в отношении 10 подсудимых вынес в субботу, 23 июня, суд города Шаньвэй в южной провинции Гуандун. Подсудимых приговорили к казни, приговор приведен в исполнение в тот же день.

Об этом сообщает «РИА Новости», уточняя, что приговоренные к казни признаны виновными в перевозке, торговле и изготовлении наркотиков.

Смертная казнь в Китае предусматривается по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса. Большинство из них связаны с наркотиками.

В мае двух граждан Мьянмы приговорили к смертной казни в китайской юго-западной провинции Юньнань за перевозку наркотиков и убийство сотрудника полиции.