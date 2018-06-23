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Десять человек казнили в Китае за наркопреступления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Обвинительный приговор в отношении 10 подсудимых вынес в субботу, 23 июня, суд города Шаньвэй в южной провинции Гуандун. Подсудимых приговорили к казни, приговор приведен в исполнение в тот же день.

Об этом сообщает «РИА Новости», уточняя, что приговоренные к казни признаны виновными в перевозке, торговле и изготовлении наркотиков.

Смертная казнь в Китае предусматривается по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса. Большинство из них связаны с наркотиками.

В мае двух граждан Мьянмы приговорили к смертной казни в китайской юго-западной провинции Юньнань за перевозку наркотиков и убийство сотрудника полиции.

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