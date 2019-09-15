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10-летний безногий скейтбордист из России поразил Тони Хоука

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Трюки Максима Лаллава из Петербурга поразили легенду скейтборда Тони Хоука. Он разместил видео тренировок мальчика в своём аккаунте. Итог — тысячи восторженных комментариев!

Он сделал это, и это действительно невероятно! Максиму 10 лет, в полтора года он пострадал при пожаре и лишился ног. Но в три уже вовсю рассекал в коньках по катку. Несчастный случай не помешал заниматься любимым делом.

Сейчас Макс всё время на доске. И сам трюки делает, и других вдохновляет.

Мечта у начинающей звезды скейтборда серьёзная. Максим хочет выступать за сборную страны на Паралимпиаде. А ещё в планах у супер-Макса — карьера военного.

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