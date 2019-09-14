Ответственность за атаку дронов на НПЗ взяли на себя хуситы. Они поразили нефтяные объекты в районах Абкайк и Хурайс.

В нападении участвовали 10 беспилотников. К этой минуте пламя взяли под контроль. О жертвах пока не сообщается. Завод перерабатывает до 7 млн баррелей нефти в день. Ранее на заводе пытались совершить теракты.