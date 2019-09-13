Центр по хоккею с мячом в Иркутске будут строить круглосуточно

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске смогут достроить к марту следующего года. Темпы работы ускорят после выделения средств из федерального бюджета (2,15 млрд рублей).

«Строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом идет очень быстрыми темпами, меньше года прошло с начала строительства, и мы стараемся успеть к чемпионату мира по хоккею с мячом к марту следующего года», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

На объекте завершено устройство котлована и основания под фундаменты, на 90% готовы монолитные железобетонные фундаменты, ведется монтаж металлических пролетных арок. Инициативу правительства Приангарья по введению круглосуточного режима работы строителей поддержали депутаты законодательного собрания региона, сообщает ИА IrkutskMedia.

Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами на 6 тыс. зрителей, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Центр предполагает быстрое переоснащение под летние виды спорта.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд пройдет весной 2020 года в Иркутске. С 1 по 8 марта состоятся матчи группы Б, а с 29 марта по 5 апреля — матчи группы А.