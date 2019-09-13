Прямой эфир

Центр по хоккею с мячом в Иркутске будут строить круглосуточно

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске смогут достроить к марту следующего года. Темпы работы ускорят после выделения средств из федерального бюджета (2,15 млрд рублей).

«Строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом идет очень быстрыми темпами, меньше года прошло с начала строительства, и мы стараемся успеть к чемпионату мира по хоккею с мячом к марту следующего года», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

На объекте завершено устройство котлована и основания под фундаменты, на 90% готовы монолитные железобетонные фундаменты, ведется монтаж металлических пролетных арок. Инициативу правительства Приангарья по введению круглосуточного режима работы строителей поддержали депутаты законодательного собрания региона, сообщает ИА IrkutskMedia.

Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами на 6 тыс. зрителей, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Центр предполагает быстрое переоснащение под летние виды спорта.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд пройдет весной 2020 года в Иркутске. С 1 по 8 марта состоятся матчи группы Б, а с 29 марта по 5 апреля — матчи группы А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Начался набор волонтеров на ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Центр по хоккею с мячом запретили строить в Иркутске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019