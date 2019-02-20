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Центр по хоккею с мячом запретили строить в Иркутске

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Свердловский районный суд Иркутска удовлетворил исковое заявление прокурора о признании строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом незаконным.

По решению суда компаниям «УКС Иркутской области» и «СДС-Строй» запрещено возводить данный объект до получения соответствующего разрешения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сборная России по хоккею с мячом в 12-й раз стала чемпионом мира. В субботу, 2 февраля, россияне обыграли команду Швеции в овертайме со счетом 6:5. Всего в финал мирового первенства российские хоккеисты выходили 21 раз. 

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