Алибасов явился в суд с бутылкой «Крота»
Бари Алибасов принес в суд бутылку чистящего средства «Крот», которым отравился несколько месяцев назад. Продюсер намерен требовать компенсации в 100 млн рублей от производителей химического средства.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Бари Алибасов принес в суд бутылку чистящего средства «Крот», которым отравился несколько месяцев назад. Продюсер намерен требовать компенсации в 100 млн рублей от производителей химического средства.
Подробнее — в сюжете «Известий».