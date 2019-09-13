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Россиян предупредили о сложностях с доступом к интернет-страницам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Дефицит интернет-адресов, который может наступить в России уже в конце сентября, создаст проблемы рядовым пользователям.

Как предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты, свободно открывавшиеся до последнего времени сайты начнут в массовом порядке требовать от посетителей подтвердить, что они не роботы, и вводить капчу (как правило, это специальный буквенно-цифровой код).

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Это связано с особенностями устройства интернета: если свободных адресов мало, оборудование операторов начинает присваивать выходящим в Сеть устройствам один и тот же номер, свободный на момент выхода.

Сайт, «видящий» заходы с одного и того же IP-адреса, воспринимает это как атаку какого-то устройства и предлагает живому пользователю подтвердить, что он не робот.

По расчетам аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян. Выходом из положения станет перевод интернет-сетей и ресурсов с устаревшего протокола IPv4 на новый — IPv6.

Крупнейшие интернет-компании и операторы связи этим вопросом уже озаботились. По данным RIPE NCC, на конец прошлой недели для России, Европы и Ближнего Востока было доступно 1,88 млн IPv4-адресов. По состоянию на 9 сентября их было уже 1,69 млн.

О том, что в России, Европе и на Ближнем Востоке к концу сентября закончатся IP-адреса, присваиваемые по протоколу IPv4, на прошлой неделе предупредил представитель одной из крупнейших в мире интернет-регистратур RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC) Алексей Семеняка.

Причина кроется в росте количества подключенных к интернету устройств. Компаниям, которым нужны IP-адреса, придется либо перекупать их у других участников рынка, либо ждать, пока те их освободят, предупредил Алексей Семеняка.

IP-адрес — это идентификатор компьютера в интернете: он представляет собой комбинацию цифр, по которым ПК, серверы и другие устройства узнают друг друга в Сети. Собственно, идентифицировать желающий подключиться гаджет и позволяет IPv4.

Подробнее — в материале «Известий»:

Коды пролетели: как дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к сайтам

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