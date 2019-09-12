ВТО подтвердила победу России в споре с Украиной о нитрате аммония

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил в четверг, 12 сентября, решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

«Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств», — цитирует «РИА Новости» представителя Минэкономразвития.

В июле 2014 года Украина более чем в три раза повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91% до 36,03%) и продлила их срок действия на пять лет.

Россия подала иск в ВТО, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение организации, напоминает RT.

Третейская группа ВТО в июле 2018 года признала правоту РФ в споре с Украиной о применении украинской стороной антидемпинговых мер против нитрата аммония, произведенного в России. Киев подал апелляцию на решение организации. Однако третейская группа не сочла обоснованными жалобы Украины из-за ограничения транзита.

5 апреля ВТО не удовлетворила поданный осенью 2016 года иск Киева к России из-за ограничения транзита украинских грузов. В организации согласились с позицией Москвы о том, что политическая ситуация на Украине в 2014–2015 годах создавала существенные угрозы для национальной безопасности РФ, поэтому ограничение транзита не является нарушением.