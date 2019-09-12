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Минфин США признал ошибочным включение Гапонцева в «список олигархов»

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Минфин США и представители российского предпринимателя Валентина Гaпoнцeвa подписали мировое соглашение по делу о включении в бизнесмена в «список российских олигархов». Стороны предлагают прекратить производство по делу на три года.

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«Стороны просят, чтобы 11 сентября 2022 года, по истечении трехлетнего периода приостановки дела, суд закрыл дело без права повторной подачи иска», — цитирует «РИА Новости» совместное ходатайство истцов и ответчиков.

Минфин США направил Гапонцеву письмо, в котором признал, что бизнесмен не должен был быть включен в так называемый кремлевский список.

«Министерство финансов считает, что если бы ему пришлось сегодня составлять незасекреченный доклад, то Валентин Гапонцев не был бы включен в число олигархов в Российской Федерации, упомянутых в разделе 241 закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — Ред.)», — цитирует послание ТАСС.

Отмечается, что мнение американского финансового ведомства «основано на информации, которой... не было на момент предоставления доклада конгрессу».

Минфин США в конце января 2018 года в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» опубликовал «кремлевский список», куда вошло почти всё руководство России, и «список олигархов» из 96 российских бизнесменов. Это оказались в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes и опубликованном в марте 2017 года.

Ранее Гапонцев подал иск к минфину США, чтобы оспорить свое включение в «список олигархов».

Предприниматель утверждал, что оказался в списке исключительно потому, что фигурировал в Forbes. При этом никаких обоснований того, почему его надо считать олигархом, в документе не было, подчеркнул он. По словам Гапонцева, живущего в США, включение в документ плохо повлияло на его бизнес.

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