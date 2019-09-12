Минфин США признал ошибочным включение Гапонцева в «список олигархов»

Минфин США и представители российского предпринимателя Валентина Гaпoнцeвa подписали мировое соглашение по делу о включении в бизнесмена в «список российских олигархов». Стороны предлагают прекратить производство по делу на три года.

«Стороны просят, чтобы 11 сентября 2022 года, по истечении трехлетнего периода приостановки дела, суд закрыл дело без права повторной подачи иска», — цитирует «РИА Новости» совместное ходатайство истцов и ответчиков.

Минфин США направил Гапонцеву письмо, в котором признал, что бизнесмен не должен был быть включен в так называемый кремлевский список.

«Министерство финансов считает, что если бы ему пришлось сегодня составлять незасекреченный доклад, то Валентин Гапонцев не был бы включен в число олигархов в Российской Федерации, упомянутых в разделе 241 закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — Ред.)», — цитирует послание ТАСС.

Отмечается, что мнение американского финансового ведомства «основано на информации, которой... не было на момент предоставления доклада конгрессу».

Минфин США в конце января 2018 года в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» опубликовал «кремлевский список», куда вошло почти всё руководство России, и «список олигархов» из 96 российских бизнесменов. Это оказались в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes и опубликованном в марте 2017 года.

Ранее Гапонцев подал иск к минфину США, чтобы оспорить свое включение в «список олигархов».

Предприниматель утверждал, что оказался в списке исключительно потому, что фигурировал в Forbes. При этом никаких обоснований того, почему его надо считать олигархом, в документе не было, подчеркнул он. По словам Гапонцева, живущего в США, включение в документ плохо повлияло на его бизнес.