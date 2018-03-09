Прямой эфир

Минфин США решил сфокусироваться на давлении на Россию

0
Фото: Global Look Prees/Bao Dandan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию. Об этом заявил заместитель министра Сигал Манделкер в пятницу, 9 марта.

Докладоискатели из Вашингтона
Наряду с чиновниками, менеджерами и бизнесменами в списки, опубликованные минфином США, попали случайные люди

«Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «кремлевский список», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах будет использован при разработке адресных санкций.

27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон намерен ввести очередные антироссийские санкции в течение 30 дней.

В конце января текущего года Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в котором оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. 

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что опубликованный минфином США «кремлевский список» является результатом борьбы американского политического истеблишмента с президентом страны Дональдом Трампом. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму ответили на призыв Волкера вводить санкции за посещение полуострова
Глава нацразведки США назвал сроки введения новых санкций против России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017