Минфин США решил сфокусироваться на давлении на Россию

Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию. Об этом заявил заместитель министра Сигал Манделкер в пятницу, 9 марта.

«Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «кремлевский список», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах будет использован при разработке адресных санкций.

27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон намерен ввести очередные антироссийские санкции в течение 30 дней.

В конце января текущего года Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в котором оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что опубликованный минфином США «кремлевский список» является результатом борьбы американского политического истеблишмента с президентом страны Дональдом Трампом.