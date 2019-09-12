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Российские инженеры разрабатывают модемы для сетей 6G

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Российские инженеры создают прототип модема для сетей 6G. Ученые постарались изменить форму радиоволны таким образом, чтобы для 6G не потребовалась новая инфраструктура.

Устройство разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНИТ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Предполагается, что для сетей нового поколения можно будет использовать сотовые вышки 5G, что значительно снизит стоимость внедрения технологии. Сейчас модем испытывается в условиях, максимально приближенных к реальным.

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