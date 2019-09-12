Спиваков рассказал о встрече с далай-ламой

Народный артист СССР Владимир Спиваков в преддверии своего 75-летия рассказал «Известиям» о том, как возникла идея озвучить книгу далай-ламы «Этика XXI века».

«Далай-лама сам обратился ко мне с этой просьбой. Он прислал своего помощника, который приехал из Индии», — рассказал дирижер.

При этом он заявил, что книга ему понравилась, так как «она написана очень простым языком».

«В текстах далай-ламы, к примеру, сказано: вещи созданы для того, чтобы ими пользовались, а люди — чтобы их любили. Хаос в мире — из-за того, что всё происходит наоборот», — добавил Спиваков.

Кроме того, он отметил, что один раз встречался с тибетским религиозным и политическим деятелем.

«Это было случайно, летели в одном самолете из Германии: в отличие от многих других известных деятелей, далай-лама путешествует как обычные люди», — сказал музыкант.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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