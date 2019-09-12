Прямой эфир

Спиваков рассказал о встрече с далай-ламой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист СССР Владимир Спиваков в преддверии своего 75-летия рассказал «Известиям» о том, как возникла идея озвучить книгу далай-ламы «Этика XXI века».

«Чайковский заряжен на самые высокие вибрации»
Дирижер Александр Сладковский — об энергии контрастов, прививках усидчивости и спортивной дисциплине в оркестре

«Далай-лама сам обратился ко мне с этой просьбой. Он прислал своего помощника, который приехал из Индии», — рассказал дирижер.

При этом он заявил, что книга ему понравилась, так как «она написана очень простым языком».

«В текстах далай-ламы, к примеру, сказано: вещи созданы для того, чтобы ими пользовались, а люди — чтобы их любили. Хаос в мире — из-за того, что всё происходит наоборот», — добавил Спиваков.

Кроме того, он отметил, что один раз встречался с тибетским религиозным и политическим деятелем.

«Это было случайно, летели в одном самолете из Германии: в отличие от многих других известных деятелей, далай-лама путешествует как обычные люди», — сказал музыкант.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Воины сказали, что после моей музыки не смогут убивать»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Далай-лама рассказал о своем отношении к Трампу
Путин наградил Юрия Семина и Владимира Спивакова орденами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019