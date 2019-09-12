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Наталья Касперская рассказала о важности импортозамещения в сфере IT

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Фото: пресс-служба ГК InfoWatch
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Россия не сможет уйти от повторения чужого опыта в развитии информационных технологий, однако это не помешает использовать свои программные продукты.

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Об этом в интервью «Известиям» заявила президент группы компаний InfoWatch, предправления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. По ее словам, «любую современную технологию можно отключить дистанционно, и если мы в этот момент не будем иметь никакой альтернативы, то окажемся в критической ситуации».

«Закон, который прозван журналистами «законом о суверенном интернете», на самом деле подразумевает не отключение России от интернета, а обеспечение работоспособности Рунета в случае его отключения извне. И нам приходится думать об этих угрозах — прибегать к решительным мерам нас, к сожалению, вынуждают наши «геополитические партнеры», — сказала Касперская.

В этой связи эксперт указала на необходимость следовать линии импортозамещения, а также отметила, что «особенно значимые подвижки мы видим в тех госкомпаниях, которые попали под санкции: там доля российского ПО в среднем составляет около 40% и продолжает расти».

«Если уж мы взялись за импортозамещение, то надо заниматься совершенствованием и развитием собственных продуктов, а не переклеиванием ярлыков на иностранные», — подчеркнула Касперская.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Любую технологию можно отключить дистанционно»

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