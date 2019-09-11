Власти области Молизе в Италии пообещали €700 в месяц за переезд в регион

Глава малонаселенной итальянской области Молизе Донато Тома пообещал ежемесячные выплаты в €700 в течение трех лет тем, кто переедет жить в регион. Для получения средств любому желающему надо переехать в деревню, где проживает не более 2 тыс. человек, пишет газета The Guardian.

Там переехавшим предлагается открыть ресторан, пекарню или магазин. По словам Тома, каждая такая деревня будет получать ежемесячно €10 тыс. на развитие инфраструктуры и проведение культурных мероприятий. Власти полагают таким образом «вдохнуть новую жизнь» в регион.

По данным Национального института статистики Италии, Молизе находится среди регионов Италии с наиболее быстро убывающим населением. В 2018 году область покинули 2800 жителей, сейчас там проживает около 305 тыс. человек.

В конце августа сообщалось, что китайский миллиардер и создатель компании Alibaba Джек Ма и основатель компании SpaceX Илон Маск переживают о росте темпов сокращения населения. В конце июня Маск рассказал о главных проблемах, грозящих человечеству через пару десятилетий, а в апреле ученые сообщили о нехватке 23 млн женщин в мире.