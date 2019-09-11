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Песков посоветовал не проецировать на всех заявление Дудя на премии GQ

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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В Кремле не склонны проецировать заявления со светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, где журналист Юрий Дудь выступил с речью о наличии политических проблем в России, на настроения всего общества. Об этом заявил 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, что в Кремле думают о подобных заявлениях, передает «РИА Новости».

Вручение премии «Человек года» GQ, одним из лауреатов которой стал Юрий Дудь, состоялось вечером 10 сентября в Московской государственной консерватории имени Чайковского. «Молчание уже не является спасительным оберегом», — приводит слова журналиста издание «МК».

«Мы с должным уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой, но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий. Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общие настроения. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле фиксируют и принимают во внимание «определенные точки зрения». Но ассоциировать заявления со светских мероприятий с общим настроем общества было бы «непрофессионально».

По словам пресс-секретаря российского лидера, эти мнения высказывают талантливые и уважаемые люди, которые добились успеха в своих областях, однако у них есть много состоявшихся оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы.

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