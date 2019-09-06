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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Телеведущий Владимир Соловьев сильно раскритиковал журналиста Юрия Дудя за документальный фильм о теракте в бесланской школе в 2004 году и о жизни заложников после этого события.

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По словам Соловьева, Дудь обвинил в произошедшем руководство страны, при этом не имея ни малейшего понятия, что на самом деле произошло.

«Лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено», — заявил Соловьев и назвал журналиста бездарным.

Помимо этого он возмутился повсеместным пиаром и продвижением деятельности Дудя.

«Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это всё накручивает?» — цитирует телеведущего «Федеральное агентство новостей».

2 сентября на YouTube-канале Дудя появился фильм «Беслан. Помни». За три дня картину посмотрели более 9,6 млн человек.

В 2004 году с 1 по 3 сентября боевики удерживали в здании школы Беслана больше тысячи человек. Жертвами стали 333 человека, из них 186 детей. Еще 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.

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