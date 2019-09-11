Умер академик Тимур Энеев

Советский и российский ученый, член Российской академии наук (РАН) Тимур Энеев скончался на 95-м году жизни. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что смерть академика наступила еще 8 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. О причинах произошедшего, а также дате и времени прощания не сообщается.

Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. Именно он в 1950-х годах прошлого века рассчитал, что человек может вернуться на Землю после космического полета, что сделало возможным полет Юрия Гагарина, напоминает «Газета.ру». Так, ученый предложил использовать баллистический спуск космического аппарата с орбиты искусственного спутника на Землю как средство безопасного возвращения космонавта из орбитального полета. Благодаря применению этого метода полет Гагарина завершился успешным приземлением.