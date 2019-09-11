Берлинская выставка технологий презентовала дружелюбных роботов

На Берлинской выставке технологий показали цифровых друзей 2.0. Андроид PiBo ростом 40 см может распознавать настроение человека.

Андроид умеет мониторить новости, управлять дневником, напоминать о делах. PiBo может заниматься с детьми, обучать их языкам, играть музыку и танцевать.

Другой робот создан специально для присмотра за домашними животными. Пока вас нет дома, машина поиграет с кошкой или собакой, даже покормит ее.