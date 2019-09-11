Почти половина россиян уверена в бесполезности гомеопатии

Почти половина россиян (45%) не верит в пользу гомеопатии, противоположного мнения придерживаются лишь 20%, а еще 35% не определились. Такие результаты показал опрос, проведенный 6 сентября исследовательским центром портала Superjob.ru по запросу «Известий».

В выборку вошли 1600 респондентов из 324 населенных пунктов всех регионов России. В исследовании указывается, что женщины чуть чаще склонны доверять гомеопатическим средствам, чем мужчины — 23% против 17% соответственно.

Также оказалось, что доверие к гомеопатии повышается с возрастом. Среди молодежи до 24-х лет в пользу гомеопатии верят лишь 9%. Еще 44% респондентов ей не доверяют, а 47% затруднились с ответом.

Однако среди россиян старше 45 лет доля доверия к гомеопатии выросла до 31%. Их доля почти сравнялась с числом не верящих в эффективность — 39%. С отношением к гомеопатии в этой возрастной группе не определились 30% респондентов.

При этом при росте доходов граждан число сторонников и противников гомеопатии увеличивается примерно равносильно.

В пользу гомеопатии верят 16% респондентов с доходами ниже 30 тыс. рублей, а 44% не верят. Среди россиян с доходами выше 80 тыс. рублей в пользу гомеопатии высказались 24%, а против — 51%.

Гомеопатия — лженаука?

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала в 2017 году гомеопатию лженаукой. С тех пор мнение ученых не изменилось, рассказал «Известиям» кандидат биологических наук, член комиссии РАН Александр Панчин.

«Чем наука отличается от лженауки? Тем, что в лженауке недоказанное или сомнительное, или опровергнутое выдается за истину. В случае с гомеопатией клинические исследования этих препаратов показывают, что их эффект не лучше, чем у пустышки», — сказал ученый.

По его словам, принцип малых доз в классической гомеопатии не работает. Речь идет о разведении лекарственного сырья до сверхмалых доз при изготовлении лекарства.

«Если что-то развести так, что не осталось ни одной молекулы, то нечему будет оказывать воздействие на организм. Любое лекарство влияет через молекурлярное взаимодействие с патогенами, которые присутствуют в теле. Молекул нет — нет взаимодействия», — подчеркнул Панчин.

По его мнению, тот факт, что гомеопаты, не имея надежных оснований, настаивают на том, что гомеопатия лечит самые разные болезни, начиная от вирусных, заканчивая онкологическими, по праву дает основания называть ее лженаукой.

Эффект плацебо

Существует мнение, что гомеопатия помогает пациентам благодаря эффекту плацебо. Однако Александр Панчин развенчал эту версию.

Дело не в том, что люди верят в пустышки, и поэтому они «помогают». Дело в том, что некоторые болезни проходят сами. И у взрослых, и у детей, и у животных, объяснил эксперт.

«Часто люди связывают никак не связанные вещи. Человек принимал пустышку, у него был грипп, через неделю грипп прошел, естественно пустышка «помогла». И не важно, что грипп прошел бы за неделю и так», — отметил кандидат биологических наук.

Бывает, человеку ставят диагноз, которого у него на самом деле нет, а потом его успешно «вылечивают» гомеопатическими средствами. Получить ложный диагноз рискуют люди со склонностью выдумывать себе болезни, считает Панчин.

Также есть некоторые хронические заболевания, которые имеют динамику протекания, когда человеку то лучше, то хуже. Пациент обращается за помощью, когда ему максимально плохо, но за тем следует некое усреднение самочувствия.

В итоге, чтобы он в этот момент не принял и к кому бы не обратился, у человека возникнет впечатление, будто бы ему это помогло.

Совокупность всех этих причин объясняет, почему 20% людей верят в пользу гомеопатии, сказал член комиссии РАН.

Популярна ли гомеопатия?

«Я считаю, что 20% людей, верящих в пользу гомеопатии, — это достаточно много. Потому что очень большое количество людей могут от этого пострадать. На мой взгляд, много даже одного человека, который от онкологического заболевания или от диабета решит полечиться сахарными шариками», — высказал свое мнение ученый.

В определенной ситуации каждый из этой группы людей может оказаться жертвой таких ненаучных представлений, заключил Панчин.