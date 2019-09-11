Выступление сборной России на чемпионате мира в Китае оставило двоякое впечатление. В ослабленном составе мы смогли завоевать право сыграть в олимпийской квалификации следующим летом, но упустили возможность пробиться в плей-офф и бороться там с лучшими командами мира. Кто бы что ни говорил про кадровые потери, но с такой жеребьевкой мы были обязаны играть в четвертьфинале.

Теперь обо всем по порядку. Тренерскому штабу сборной здорово удалось подготовить ребят к важнейшему стартовому матчу с Нигерией. У соперников была очень добротная команда, плохо организованная, но укомплектованная сильными баскетболистами, выступающими в NBA. Это была сложная игра, в которой нам удалось победить за счет мастерства и характера. Этот успех, безусловно, идет в зачет Сергею Базаревичу.

Про остальные игры я такого сказать не могу. Без травмированных Лёши Шведа, Димы Кулагина, Тимофея Мозгова и Димы Хвостова в нашем ростере было восемь-девять игроков, выступающих за ведущие клубы Европы, которые постоянно проводят матчи на самом высоком уровне. К тому же они столько лет играют в сборной, что привыкли к давлению. Поэтому говорить о том, что нам не хватило опыта, — необоснованно. Да, у нас был пробел на позиции первого номера.

Молодые ребята — Григорий Мотивилов и Андрей Сопин — сыграли, возможно, лучше, чем от них ожидали. Не стушевались, брали инициативу на себя и в силу своих способностей пытались наладить командные взаимодействия. Если говорить про Мишу Кулагина, то это типичный пример, когда талантливый разыгрывающий с большим потенциалом, получая мало игрового времени в своем клубе, теряет многие навыки. Увы, но он не показал и 50% того, на что способен.

Мне бы хотелось, чтобы ЧМ-2019 стал бенефисом Миши и других наших ребят. Таких как Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Андрей Зубков, Виталий Фридзон и Сергей Карасёв. Первые трое сыграли на своем уровне, но они не воспользовались огромным шансом, когда в отсутствие того же Шведа каждый их них мог стать героем. Человеком, способным повести ребят за собой в самый тяжелый момент и сделать мощный шаг вверх в своей карьере.

Если говорить про перепады в нашей игре, которые случались во всех матчах без исключения, то их можно легко объяснить. Во-первых, это общий уровень команды на сегодняшний день, который значительно снизился по сравнению с тем же Евробаскетом-2017. Во-вторых, мы были слишком заорганизованы. Я удивлен этим, ведь Базаревич любит быстрый переход из обороны в атаку, с возможностью достаточно раскрепощенной игры ряда игроков. На ЧМ-2019 же временами сборная слишком долго разыгрывала свои комбинации и спонтанно атаковала на последних секундах владения. Дисбаланс чувствовался. При этом в защите мы играли на достаточно высоком уровне, все ребята выкладывались до конца и вопросов по самоотдаче к ним быть не может.

Если в целом говорить про ЧМ-2019, то мне не понравились два момента.

Первое — это слабый уровень судейства. По ходу всего турнира игроки и тренеры самых разных команд предъявляли претензии к арбитрам, чья квалификация явно не соответсвует ЧМ (ФИБА не может привлекать судей из Евролиги из-за конфликта между двумя организациями. — «Известия»). Скажу даже больше: уровень судейства значительно ниже мастерства игроков ведущих команд. Когда арбитры начинают трактовать один и тот же эпизод двумя разными решениями, когда в одном матче допускается сверхжесткая игра, а в другом — дается фол за каждое касание… Я уже не говорю про детские ошибки, как в матче Литва–Франция или Греция–Чехия... Это не говорит о какой-то предвзятости, просто квалификация была очень слабой.

Второй — это расширение ЧМ c 24 до 32 команд. Я понимаю, что ФИБА думает над популяризацией баскетбола во всех уголках мира. Но увеличение количества участников сильно отразилось на зрелищности. На первом групповом этапе было много проходных матчей, когда одна команда выигрывала у другой с колоссальным преимуществом. Для главного события четырехлетия это недопустимо. Лишнее тому подтверждение — тот факт, что в топ-16 не попала ни одна азиатская и ни одна африканская страна. В то же время такие сильные команды, как Хорватия, Словения и Латвия, не принимали участие в турнире. Баланс явно нарушен. ФИБА нужно пересматривать в целом уровень отбора. На ЧМ должны играть только сильнейшие сборные.

Автор — чемпион мира-1982, двукратный чемпион Европы (1979,1981), бронзовый призер Игр-1980, заслуженный тренер России, экс-тренер ЦСКА и сборной России, ныне президент БК «Урал» и глава мужского тренерского совета РФБ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции