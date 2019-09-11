11 сентября в России отмечается День трезвости. Для чего он нужен? Это вообще важно и интересно? Для меня лично нет сомнений в его актуальности. И подтверждение этому мы видим буквально каждый день.

Не так давно я ехал на машине по тихой московской улочке в позднее время. Пришлось остановиться: на пешеходном переходе пьяный человек полз прямо мне под машину. Он был в полубессознательном состоянии, не мог отвечать на вопросы. У него с собой оказался паспорт с адресом — дом был как раз через дорогу. Я поднял его и помог добраться до подъезда. Возле дома сидели, как всегда, добрые сердобольные бабушки, которые сказали: «Да, мы знаем его, это наш сосед. Он бедный, несчастный — у него недавно умерла мама».

В этой ситуации, как через призму, видно отношение нашего общества к употреблению алкоголя — он может помочь решить проблемы. Жалостливым бабушкам кажется, что это уважительная причина — напиваться из-за смерти матери и рисковать самому погибнуть под колесами автомобиля. Горе кажется оправданием, и это серьезная проблема — такое отношение у нас очень распространено.

Неправильный подход к алкоголю сопровождает нас буквально от рождения до смерти. Здесь есть что пересматривать, о чем говорить медикам, политикам, философам, священнослужителям, спортсменам.

Проблемы могут начаться буквально с самого рождения. Так, зачатие детей в нетрезвом состоянии и употребление алкоголя во время беременности вызывают фетоалкогольный синдром — нарушения физического и ментального развития ребенка. И это абсолютно предотвратимые последствия.

В детском возрасте могут приучать детей к употреблению алкоголя, покупая детское шампанское. Смысл такой продукции исключительно коммерческий — в приучении к употреблению вредных веществ. В одной из стран Балтии — Литве — уже запретили пропагандировать детям алкоголь и табак через продукты, предназначенные для детей.

Дни рождения у нас, как правило, тоже сопровождаются употреблением алкоголя. Трезвенник часто слышит такой вопрос: «А что, ты и на день рождения не выпиваешь?»

А еще есть Новый год, профессиональные праздники, любое радостное событие, которое нужно обязательно «обмыть». Для многих эта радость немыслима без алкоголя. Один мой знакомый руководитель строительной фирмы рассказал, как после Дня строителя ему пришлось уволить сразу несколько высококлассных специалистов, поскольку те просто ушли в запой. В итоге он сорвал сроки ввода в эксплуатацию важных объектов.

Даже в школах выпускные вечера проходят в сопровождении алкоголя. Это воспринимается как некий ритуал выхода во взрослую жизнь. В нескольких регионах мы участвовали в проектах для школ с простой целью — чтобы старшеклассники постепенно пришли к решению об отказе от алкоголя на выпускном. В некоторых классах удавалось убедить учеников, но не родителей. Те всё равно устраивали общие застолья с алкоголем и говорили, что для них этот ритуал важен — словно детей выпустили на свободу из заточения. Хотя есть и другие традиции — когда, например, выпускники отказываются от дорогих застолий, костюмов и платьев для того, чтобы отдать деньги на благотворительность.

Еще есть смерть, поминки. Многие не представляют поминки без алкоголя? К сожалению, у нас утрачена культура здорового проживания горя. Надо обязательно обезболить себя химическим вредным веществом. И многие так, как в моем примере, по-настоящему и не оплакивают смерть, не проживают ее. Это часто приводит к серьезным духовным, душевным, психологическим последствиям. А пережить горе нужно уметь. Даже самое страшное горе.

Спиртные напитки, особенно крепкие, по своей сути — это яд. Минздрав говорит, что смертность от алкоголизма среди мужского населения катастрофически высока. В кавказских регионах, где не пьют, продолжительность жизни мужчин значительно выше и почти приближается к женской.

Алкоголь затрагивает всю жизнь человека: портит здоровье, оказывает влияние на семью. Часто можно услышать, как женщины говорят: «У меня замечательный муж. Но когда выпьет, ведет себя ужасно». Это нельзя назвать признаком здорового отношения к алкоголю.

День трезвости нужен, чтобы переосмыслить отношение общества к алкоголю, даже просто подвести итоги того, что произошло и изменилось за год в нашей стране. Сейчас у нас опять начался рост употребления спиртных напитков, выросла смертность от отравления алкоголем. Это тревожный знак, и об этом нельзя молчать.

Автор — руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности

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