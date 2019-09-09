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Посол назвал тему предстоящих переговоров Путина и Нетаньяху

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут обсудить на предстоящей встрече организацию трехсторонних переговоров России, США и Израиля по линии совбезов. Об этом журналистам в понедельник, 9 сентября, сообщил посол Израиля в России Горри Корен.

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По его словам, трехсторонние переговоры между секретарями совбезов трех стран прорабатываются, ясность появится после встречи Путина и Нетаньяху. «Могу только намекнуть, что это зависит от встречи руководства, предполагается, что они ее обсудят», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.

23 августа израильский премьер пообщался с Путиным по телефону. Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Сирии, а также поговорили о совместной борьбе с международным терроризмом.

Впервые секретарь СБ России Николай Патрушев, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудили ситуацию в Сирии в июне.

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