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Почти 200 тыс. туристов из России и СНГ ждут в Рас-эль-Хайме в 2021 году

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Фото: Global Look Press/Winfried Schäfer
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Почти 200 тыс. туристов из России и СНГ ждут в Рас-эль-Хайме в 2021 году. Российские путешественники входят в топ-3 самых частых гостей четвертого по величине эмирата. Об этом 9 сентября сообщил директор департамента по развитию туризма Рас-эль-Хайма Раки Филлипс.

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«Из одной только России мы получаем около 85 тыс. туристов в год. И еще 45 тыс. из стран СНГ», — сказал он. Филлипс отметил, что к концу 2018 года эмират посетили больше 1 млн туристов, а к 2021 году количество туристов должно достичь 1,5 млн человек.

По мнению главы туристического департамента, россиян привлекает в эмират возможность сделать визу по прилете, пляжи, отели и разнообразие активностей в них. Кроме того, по словам Филлипса, в отличие от Дубая, где покупать алкоголь можно только в отелях, здесь он продается в магазинах.

Рас-эль-Хайм — четвертый из семи и старейший эмират в ОАЭ. В частности, здесь нашли самые древние кофейные бобы в мире. Находка датируется XII веком. Считается, что их обронил здесь путешественник из Йемена.

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