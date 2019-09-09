Пресс-конференция по Фестивалю Китая в Москве. Видеотрансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция, посвященная Фестивалю Китая в Москве.

На ней выступят представители руководства оргкомитета и организаций, поддержавших проведение фестиваля:

Георгий Зиновьев, глава Первого департамента Азии, Министерство иностранных дел РФ;

Гун Цзяцзя, советник по вопросам культуры посольства Китая в России и директор Китайского культурного центра в Москве;

Иван Простаков, проректор Высшей школы экономики;

Сергей Лузянин, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, директор Института Дальнего Востока РАН

К участию также приглашены представители руководства ВДНХ. Они расскажут о проделанной в период подготовки к мероприятию работе, представят ключевых партнеров фестиваля, анонсируют программу делового форума, который пройдет 13 сентября в бизнес-центре отеля Hyatt Regency, и культурно-развлекательную программу на ВДНХ 14 и 15 сентября.