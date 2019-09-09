Мэр Венеции предложил запретить курение в главных местах города

Мэр итальянского города Венеция Луиджи Бруньяро предложил запретить курение на открытом воздухе. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» в понедельник, 9 сентября.

По словам Бруньяро, начать стоит с запрета для людей курить на открытом воздухе вблизи двух главных достопримечательностей города: на площади Сан-Марко и на мосту Риальто. Он отметил, что на идею его вдохновили власти Токио, наложившие законодательный запрет на курение в городе.

Специалисты, сотрудничающие с мэрией Венеции, уже начали разрабатывать возможности установить новые smoke-free – пространства в городе.

«В Японии действуют закрытые помещения для курения, а мы такие установить не можем. Нам нужно удостовериться, что запрет не нарушает ничьи права и не наносит вред городу», — заявил Бруньяро.

Венецианский градоначальник подчеркнул, что курящим в городе можно раздавать бесплатные контейнеры и пепельницы для сигарет и окурков.

В настоящий момент запрет не может быть принят. Для утверждения законопроекта необходимо несколько месяцев, а сам Бруньяро покинет свой пост следующей весной.

Ранее, 6 сентября, стало известно, что торговая сеть Таиланда официально перешла на безлоготипные пачки сигарет с 3 сентября. К концу недели цветные пачки с логотипами полностью уйдут с продаж.