Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России рассекретило и выложило на свой сайт документы, которые проливают свет на причины начала и первые дни Второй мировой войны. Публикация приурочена к 80-летию подписания Договора о ненападении между СССР и Германией.
Минобороны России рассекретило и выложило на свой сайт документы, которые проливают свет на причины начала и первые дни Второй мировой войны. Публикация приурочена к 80-летию подписания Договора о ненападении между СССР и Германией.