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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

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Минобороны России рассекретило и выложило на свой сайт документы, которые проливают свет на причины начала и первые дни Второй мировой войны. Публикация приурочена к 80-летию подписания Договора о ненападении между СССР и Германией.

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