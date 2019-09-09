Итогов единого дня голосования – 2019 ждали практически все субъекты российской политической системы. После ряда неудач на выборах прошлого года Кремлю было важно понять реакцию общества на непопулярные, но необходимые реформы вроде пенсионной и мусорной. Парламентская оппозиция пыталась получить ответ на вопрос, может ли она расширить свое представительство в региональных органах власти, не предпринимая для этого активных действий. В свою очередь, несистемная оппозиция, проведя акции протеста в Москве, должна была получить ответ об эффективности такой тактики.

Окончательные результаты выборов, конечно, еще не определены, но, по предварительным данным голосования, уже понятно, что в целом политическая обстановка в стране не претерпела значительных изменений. Итоги губернаторских выборов и выборов в законодательные собрания регионов можно считать успешными для кандидатов от «Единой России» и самовыдвиженцев, поддержанных Кремлем. За исключением отдельных регионов, где — как, например, в Хабаровском крае — серьезно усилила свои позиции ЛДПР.

Протестный электорат до выборов просто не дошел. Об этом свидетельствует и явка. Она в основном осталась неизменной по сравнению с аналогичными выборами в тех же регионах несколько лет назад. Да, где-то показатели существенно выросли, как, например, в Ставропольском крае. Где-то, как в Калмыкии, серьезно снизились. Но в сумме результат тот же.

ЕДГ-2019 был интересен участникам политической системы и наблюдателям и еще по одной причине. Политическая повестка всё больше зависит от приближающихся выборов в Государственную думу в 2021 году. И именно этот день должен был дать ответы на ряд важных вопросов: увеличивать ли количество одномандатных округов на выборах в Госдуму и в каком направлении стоит развиваться «Единой России».

Однозначных ответов ввиду не самой высокой явки пока не найдено, но вектор обозначен. Необходимости менять систему распределения мандатов на парламентских выборах нет, а у «Единой России» есть определенное будущее. В Кремле, очевидно, рассчитывают, что реализуемые национальные проекты дадут ощутимые результаты на местах. Стратегия здравая и верная, но требует этих ощутимых результатов уже в ближайшем будущем: голосование 2020 года станет последней возможностью протестировать политическую систему перед большими парламентскими выборами. И президент не просто так транслирует органам власти, что позитивные изменения люди на местах должны увидеть как можно быстрее.

Выборы 8 сентября показали и другое. А именно — необходимость кардинальных изменений внутри действующих политических партий, а то и создания новых. Если голосование в 2018-м подарило КПРФ и ЛДПР дополнительное количество губернаторских кресел, то ЕДГ-2019 показал, что градус протеста через выборы спал. Ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Справедливая Россия» не смогли существенно расширить свое представительство. Успехи ЛДПР в Хабаровском крае — это всё-таки исключение, подтверждающее общую тенденцию.

Не смогла привлечь этот электорат и несистемная оппозиция. Если ее сторонники в Москве и Санкт-Петербурге готовы выходить на акции протеста, в том числе незаконные, то голосовать за кандидатов от несистемной оппозиции или поддерживаемых ею они не хотят и не собираются.

Хорошо, если стратегия Кремля по нацпроектам будет реализована и власть одержит убедительную победу на выборах в Государственную думу в 2021-м. Но неплохо было бы иметь и «план Б» на случай, если в ряде регионов местные власти не справятся с реализацией нацпроектов, жизнь людей не улучшится и они будут вынуждены искать все возможные формы для того, чтобы обозначить свой протест. И таким «планом Б» могла бы стать либо трансформация уже существующих партий парламентской оппозиции, с которыми можно найти общий язык и приемлемые формы сотрудничества, либо создание новых политических сил, которые будут отстаивать интересы той части общества, которая проигнорировала выборы. Ведь от оппозиции в государстве никто никогда не призывал отказываться. Главное, чтобы она была готова к конструктивному диалогу с властью, а не выходила на незаконные акции протеста. И именно такой вывод напрашивается из итогов ЕДГ-2019.

Автор — российский политтехнолог

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