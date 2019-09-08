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Грузовик ушел под асфальт и застрял на дороге в Перми

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На улице Тургенева в Перми под «КамАЗом» провалился асфальт. Инцидент произошел 7 сентября.

Заднее колесо оказалось под землей, грузовик не мог сдвинуться с места, сообщает «АиФ-Прикамье». По словам очевидцев, машину пришлось доставать краном, из-за чего часть квартала была перекрыта. Обрушение дорожного полотна связано с утечкой водопровода или некачественным асфальтом, передает ИА «Ура.ру».

Как сообщалось в июле, в Волжском районе Саратова в яму на дороге провалился автобус с пассажирами и застрял там. Это привело к образованию крупной пробки. Провал возник в результате коммунальной аварии.

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