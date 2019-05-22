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Мусоровоз ушел под землю возле жилых домов в Астрахани

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В военном городке Астрахани мусоровоз провалился под асфальт. Всё произошло в районе жилых домов, сообщается в паблике «Аварии Астрахань».

На сделанном очевидцем снимке видно, что заднее колесо коммунальной машины оказалось под землей. Пользователи успели написать много шуток к фото, отмечает «Астрахань 24». Инспекторы ДПС уже оформили инцидент. Его причины и детали выясняются.

Кроме того, в центре Астрахани 22 мая рухнули два фонарных столба. Местом происшествия стала улица Фиолетова.

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