В Екатеринбурге несколько заключенных порезали руки

Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге порезали себе руки. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления ФСИН по региону.

«В исправительной колонии №2 Екатеринбурга несколько осужденных демонстративно нанесли себе порезы на руках», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, никто не нуждается в госпитализации, угрозы их жизням нет.

Сейчас колония работает в обычном режиме.

Прокуратура и ГУ ФСИН по Свердловской области проводит проверку по факту случившегося.

Омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в беседе с ТАСС пообещала выяснить обстоятельства случившегося.