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Возбуждено дело после побега заключенного из колонии Новочеркасска

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Заключенный, осужденный за убийство, сбежал в воскресенье из колонии города Новочеркасска в Ростовской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом 25 августа сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

«Следственным отделом по г. Новочеркасск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отмечается на сайте ведомства.

Устанавливаются лица, допустившие халатное отношение к несению службы.

По данным «Интерфакса», заключенный был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее у мужчины были две судимости, выйти из заключения он должен был примерно через три года.

Ранее в августе полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы. Один из них был осужден за убийство, второй — признан виновным в грабеже и угоне.

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