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Сборная России выиграла у Шотландии в отборе к Евро-2020

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Сборная России по футболу выиграла у Шотландии в отборе к Евро–2020 (2:1).

Шотландцы были главным конкурентом россиян в борьбе за второе место в группе. Первое, пожалуй, застолбила за собой Бельгия — бронзовый призер ЧМ–2018.

Попадание в двойку лучших в отборе гарантирует выход на чемпионат Европы. В следующем туре Россия сыграет против команды из Казахстана.

Матч пройдет в Калининграде 9 сентября.

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