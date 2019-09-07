Сборная России выиграла у Шотландии в отборе к Евро-2020

Сборная России по футболу выиграла у Шотландии в отборе к Евро–2020 (2:1).

Шотландцы были главным конкурентом россиян в борьбе за второе место в группе. Первое, пожалуй, застолбила за собой Бельгия — бронзовый призер ЧМ–2018.

Попадание в двойку лучших в отборе гарантирует выход на чемпионат Европы. В следующем туре Россия сыграет против команды из Казахстана.

Матч пройдет в Калининграде 9 сентября.