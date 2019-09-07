СМИ подсчитали стоимость хобби Трампа для бюджета США

СМИ посчитали, во сколько бюджету США обходится хобби президента Дональда Трампа — гольф. После инаугурации в январе 2017 года президент выезжал «в поля» 227 раз. Игры Трампа стоили казне $109 млн, при этом он сам считает хобби «недорогим».